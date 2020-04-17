ООН поблагодарил Азербайджан за солидарность

Представительство Организации объединенных наций в Азербайджане выражает глубокую благодарность Центру Гейдара Алиева за проекцию флага Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на одном из главных архитектурных символов Азербайджана.

Об этом Report сообщили в представительстве ООН в Азербайджане.

"Мы высоко ценим эту солидарность и поддержку.

Благодаря тысячам своих сотрудников, работающих на передовой в борьбе с вирусом, ВОЗ оказывает поддержку государствам-членам и их обществам, особенно наиболее уязвимым из них, предоставляя руководство, обучение, оборудование и жизненно важные услуги.

ВОЗ и другие учреждения ООН тесно сотрудничают с правительством Азербайджана и другими партнерами для решения насущных проблем пандемии COVID-19 в стране.

Мы делаем все возможное, чтобы поддержать народ Азербайджана, который переживает эти трудные времена. Вместе мы сильнее, и вместе мы преодолеем этот кризис", - заявили в представительстве.