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ООН поблагодарил Азербайджан

ООН поблагодарил Азербайджан В ООН выразили благодарность Азербайджану.
Внешняя политика
28 января 2022 г. 22:34
ООН поблагодарил Азербайджан

В ООН выразили благодарность Азербайджану.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

Хак поблагодарил ряд стран, в том числе Азербайджан, за внесение взносов в полной мере в бюджет ООН.

«Есть дружественные страны, которые регулярно вносят взносы в бюджет ООН. От имени Организации Объединенных Наций я благодарю Алжир, Азербайджан, Республику Корея, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. Таким образом, число стран, полностью выплативших свои взносы в бюджет ООН, достигло 37», - сказал он.

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