Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ ООН поблагодарил Азербайджан за взносы на оказание гуманитарной поддержки Йемену. Как сообщает Report, об этом заявил в ходе ежедневного брифинга в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик.

Он поблагодарил страны, в полном объеме выполнившие свои обязательства по оказанию гуманитарной поддержки Йемену.

Среди тех, кто внес обещанные взносы в поддержку Йемена, – Азербайджан, Россия и США.

Как отметил Дюжаррик, США также объявили о том, что дополнительно выделят еще 77 млн долларов на борьбу с голодом в Йемене.

Пресс-секретарь главы ООН также прокомментировал предложенное в бюджете США сокращение финансирования организации. Речь, в частности, идет о сокращении финансовой поддержки миротворческой деятельности ООН на 90% и полном прекращении финансирования отдельных программ и учреждений системы ООН. Отвечая на вопрос журналиста, Дюжаррик заявил, что в ООН сейчас внимательно изучают проект американского бюджета.

"Я думаю, что, если бюджет будет принят в его нынешнем виде, ООН попросту не сможет продолжать важнейшую работу в области поддержания мира, развития, защиты прав человека и оказания гуманитарной помощи по всему миру, - сообщил Дюжаррик. - Однако проект бюджета такой, какой он есть. Он должен пройти через законодательные процедуры. Посмотрим, что из этого выйдет".