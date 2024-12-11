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ООН: На COP29 было принято долгожданное решение о полноценном функционировании Фонда потерь и ущерба

ООН: На COP29 было принято долгожданное решение о полноценном функционировании Фонда потерь и ущерба Решение, принятое на COP29 для обеспечения полноценного функционирования Фонда для возмещения потерь и ущерба (Loss and Damage Fund), было долгожданным.
Внешняя политика
11 декабря 2024 г. 03:19
ООН: На COP29 было принято долгожданное решение о полноценном функционировании Фонда потерь и ущерба

Решение, принятое на COP29 для обеспечения полноценного функционирования Фонда для возмещения потерь и ущерба (Loss and Damage Fund), было долгожданным.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявила руководитель офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи.

Она отметила очередной успех, достигнутый под председательством Азербайджана на COP29: "Деятельность Фонда для возмещения потерь и ущерба направлена на поддержку стран и сообществ, наиболее уязвимых к негативным последствиям изменения климата. Согласно последнему отчету Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ), три четверти из более чем 120 млн вынужденных переселенцев в мире живут в странах, серьезно затронутых изменением климата. Поэтому решение, принятое на COP29 для обеспечения полного функционирования Фонда для возмещения потерь и ущерба, было долгожданным. Фонд начнет финансирование проектов в 2025 году. На сегодня сумма обещанной финансовой поддержки Фонду превышает 730 млн долларов США", - добавила К. Мабучи.

Отметим, что решение о создании Фонда для возмещения потерь и ущерба было принято на COP27 в Египте. В рамках COP29 под председательством Азербайджана был подписан ряд важных соглашений, касающихся Фонда, в том числе "Соглашение о доверительном управлении" и "Соглашение о размещении Секретариата", а также "Соглашение о принимающей стране" между правлением Фонда и принимающей страной - Республикой Филиппины.

В настоящее время общая сумма обещанной финансовой поддержки Фонду превышает 730 млн долларов США. Благодаря этим достижениям Фонд для возмещения потерь и ущерба сможет с 2025 года начать финансирование проектов.

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Версия на азербайджанском языке BMT: İtki və Zərər Fondunun tam fəaliyyəti üçün COP29-da qəbul edilmiş qərar çoxdan gözlənilirdi

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