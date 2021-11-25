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ООН: Многие женщины и девушки в Азербайджане до сих пор подвергаются насилию

ООН: Многие женщины и девушки в Азербайджане до сих пор подвергаются насилию 11-15
Внешняя политика
25 ноября 2021 г. 12:29
ООН: Многие женщины и девушки в Азербайджане до сих пор подвергаются насилию

Координатор-резидент ООН в Азербайджане Владанка Андреева распространила обращение, посвященное Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин.

Как передает Report, в заявлении, в частности, говорится:

"Сегодня - 25 ноября - Международный день борьбы с насилием в отношении женщин. В то же время с сегодняшнего дня начинается 16-дневная акция против гендерного насилия. Большое количество женщин и девушек во всем мире, а также в Азербайджане до сих пор подвергаются насилию.
В рамках 16-дневной кампании, проводимой ООН совместно с правительством, гражданским обществом и партнерами по развитию будут выдвинуты важные инициативы для повышения осведомленности и привлечения мужчин, мальчиков к борьбе с насилием в отношении женщин и девочек в Азербайджане. В Международный день борьбы с насилием в отношении женщин мы призываем всех мужчин и мальчиков активизировать свои усилия во имя искоренения насилия в отношении женщин и девочек в Азербайджане!".

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Версия на английском языке UN says too many women and girls continue to be subjected to violence globally and in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BMT: "Azərbaycanda çoxlu sayda qadın və qız hələ də zorakılığa məruz qalır"

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