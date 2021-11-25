ООН: Многие женщины и девушки в Азербайджане до сих пор подвергаются насилию

11-15

Координатор-резидент ООН в Азербайджане Владанка Андреева распространила обращение, посвященное Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин.

Как передает Report, в заявлении, в частности, говорится:

"Сегодня - 25 ноября - Международный день борьбы с насилием в отношении женщин. В то же время с сегодняшнего дня начинается 16-дневная акция против гендерного насилия. Большое количество женщин и девушек во всем мире, а также в Азербайджане до сих пор подвергаются насилию.

В рамках 16-дневной кампании, проводимой ООН совместно с правительством, гражданским обществом и партнерами по развитию будут выдвинуты важные инициативы для повышения осведомленности и привлечения мужчин, мальчиков к борьбе с насилием в отношении женщин и девочек в Азербайджане. В Международный день борьбы с насилием в отношении женщин мы призываем всех мужчин и мальчиков активизировать свои усилия во имя искоренения насилия в отношении женщин и девочек в Азербайджане!".