​ООН: Миграционное законодательство Азербайджана заслуживает одобрения

"Правительство Азербайджана добилось больших успехов в области миграции".

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности Комитета ООН по защите прав всех трудовых мигрантов и членов их семей Джан Унвер.

По его словам, миграционное законодательство Азербайджана заслуживает одобрения.

Дж.Унвер добавил, что сегодня миграция является одной из глобальных проблем во всем мире: "Это сказывается на государствах. Миллионы людей в поисках лучшей жизни переезжают из одной страны в другую. Но по приезду в другую страну он сталкиваются там с многочисленными проблемами. Поэтому они относятся к наиболее чувствительным группам. К сожалению, будучи в такой нежелательной ситуации они не в силах защитить себя. ООН предпринимает серьезные шаги для решения этих проблем".