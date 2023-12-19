ООН: Готовы поддержать Азербайджан и Армению в их продвижении по пути нормализации отношений

В ООН готовы поддержать Азербайджан и Армению в продвижении по пути нормализации отношений.

В ООН готовы поддержать Азербайджан и Армению в продвижении по пути нормализации отношений.

Об этом в интервью американскому бюро Report заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"ООН не нужно везде играть ведущую роль в решении вопросов мира и безопасности. Мы знаем, что в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией другие страны уже взяли на себя инициативу по поиску мирного решения. Генеральный секретарь не хочет быть вовлеченным во что-то только ради того, чтобы быть вовлеченным и, возможно, усложнить ситуацию. Однако мы всегда готовы поддержать уже существующие рамки", - заявил представитель генсека ООН.

Комментируя вопрос о прогрессе в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном, Стефан Дюжаррик заявил:

"Вы обладаете более глубоким пониманием этого вопроса, будучи свидетелем последних событий. С моей точки зрения, как не посвященного в этот вопрос человека, кажется, что за последние несколько недель были предприняты значительные шаги. Генеральный секретарь приветствовал их, и мы готовы поддержать Армению и Азербайджан в их продвижении по пути нормализации отношений".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.