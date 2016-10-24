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    Резидент-координатор: ООН готова помочь Азербайджану в сфере развития молодежи

    Этот вопрос будет отражен в новом рамочном соглашении о партнерстве между Азербайджаном и ООН

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ ООН готова помочь правительству Азербайджана в сфере развития молодежи. Этот вопрос будет отражен в новом рамочном соглашении о партнерстве между Азербайджаном и ООН.

    Как сообщает Report, об этом заявил резидент-координатор ООН Гулам Исакзаи на панельных обсуждениях на тему "Роль молодежи в достижении устойчивого развития в Азербайджане" в Университете АДА, посвященных 71-летию ООН.

    Он отметил, что для ООН было очень важным создание в Азербайджане Национального координационного совета по устойчивому развитию, что "показывает приверженность Азербайджана" к реализации Целей устойчивого развития ООН.

    "Мы приветствуем эти шаги правительства Азербайджана. Кроме того, в этом году в Гяндже открыт Европейский форум молодежи, а в апреле в Баку прошел 7-й Форум цивилизаций", - напомнил он.

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