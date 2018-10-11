ООН: Cелективные аборты в Азербайджане могут привести к неразрешимым проблемам - ВИДЕО

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Представительство Фонда населения ООН в Азербайджане в связи с Международным днем девочек подготовило видеоролик под названием "404:Not Found", направленный против абортов по половому признаку.

Как сообщает Report, этим видеороликом создатели хотят донести до сознания людей, какой большой вклад могут внести девочки - представители женского пола в общество, если им оставят шанс родиться на свет.

В то же время подчеркивается, что селективные аборты исходят из стереотипов, ограничивающих участие женщин в обществе в результате гендерной дискриминации.

Отметим, что 11 октября в большинстве стран мира отмечается Международный день девочек. Этот день, учрежденный решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году, служит защите прав девочек, доступности для них здравоохранительных, образовательных и других возможностей, в то же время повышению внимания к гендерному равноправию в обществе.

По информации представительства Фонда населения ООН в Азербайджане, несмотря на то, что половое соотношение согласно биологической норме составляет 105-106 среди новорожденных, именно из-за такого отношения в Азербайджане этот показатель составляет 114. Если ознакомиться с опытом стран, столкнувшихся с такой ситуацией, становится ясно, что если и дальше идти такими темпами, азербайджанское общество может столкнуться с неразрешимыми проблемами.

С учетом этого, Фонд населения ООН с целью предотвращения абортов по половому признаку еще нерожденных младенцев, реализует ряд проектов. К этим проектам впервые в стране были привлечены в качестве основной аудитории молодые мужчины и отцы. Министерство труда и социальной защиты населения, министерство молодежи и спорта, Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей активно участвуют в этих проектах с целью их успешной реализации, оказывают значимую поддержку этим инициативам.