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ООН: Благодарю Азербайджан за председательство в ДН

ООН: Благодарю Азербайджан за председательство в ДН Движение неприсоединения получило статус платформы для более широкого сотрудничества после окончания "холодной войны".
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 11:35
ООН: Благодарю Азербайджан за председательство в ДН

Движение неприсоединения получило статус платформы для более широкого сотрудничества после окончания "холодной войны".

Как передает Report, об этом заявила генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая в своем выступлении 2 марта в Баку на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Счастлива, что представляю здесь Генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша", - сказала Т. Валовая.

По ее словам, пандемия создала самые большие проблемы с безработицей в мире со времен "Великой депрессии". Особенно большие сложности возникли в образовании, прежде всего в странах с низким ВВП.

ДН создала Контактную группу по борьбе с COVID-19, чтобы объединить усилия по борьбе с пандемией по инициативе Азербайджана, председательствующего в организации.

"За последние 3 года страны-члены Движения постоянно использовали все имеющиеся платформы, включая Генеральную Ассамблею ООН и Совет по правам человека, чтобы призвать государства обеспечить равное распределение вакцин и доступ к ним. Вскоре после начала пандемии ДН образовала специальную рабочую группу, которая создала базу данных основных медицинских и гуманитарных потребностей стран-участников движения, которая стала ориентиром для специальных агентств ООН в обеспечении необходимой поддержки в борьбе с пандемией", - заявила Валовая.

"Данная инициатива Азербайджана позволяет странам объединиться для посковидного восстановления", - сказала она.

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