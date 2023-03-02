ООН: Благодарю Азербайджан за председательство в ДН

Движение неприсоединения получило статус платформы для более широкого сотрудничества после окончания "холодной войны".
Как передает Report, об этом заявила генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая в своем выступлении 2 марта в Баку на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.
"Счастлива, что представляю здесь Генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша", - сказала Т. Валовая.
По ее словам, пандемия создала самые большие проблемы с безработицей в мире со времен "Великой депрессии". Особенно большие сложности возникли в образовании, прежде всего в странах с низким ВВП.
ДН создала Контактную группу по борьбе с COVID-19, чтобы объединить усилия по борьбе с пандемией по инициативе Азербайджана, председательствующего в организации.
"За последние 3 года страны-члены Движения постоянно использовали все имеющиеся платформы, включая Генеральную Ассамблею ООН и Совет по правам человека, чтобы призвать государства обеспечить равное распределение вакцин и доступ к ним. Вскоре после начала пандемии ДН образовала специальную рабочую группу, которая создала базу данных основных медицинских и гуманитарных потребностей стран-участников движения, которая стала ориентиром для специальных агентств ООН в обеспечении необходимой поддержки в борьбе с пандемией", - заявила Валовая.
"Данная инициатива Азербайджана позволяет странам объединиться для посковидного восстановления", - сказала она.