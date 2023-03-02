ООН: Благодарю Азербайджан за председательство в ДН

Движение неприсоединения получило статус платформы для более широкого сотрудничества после окончания "холодной войны".

Движение неприсоединения получило статус платформы для более широкого сотрудничества после окончания "холодной войны".

Как передает Report, об этом заявила генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая в своем выступлении 2 марта в Баку на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Счастлива, что представляю здесь Генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша", - сказала Т. Валовая.

По ее словам, пандемия создала самые большие проблемы с безработицей в мире со времен "Великой депрессии". Особенно большие сложности возникли в образовании, прежде всего в странах с низким ВВП.

ДН создала Контактную группу по борьбе с COVID-19, чтобы объединить усилия по борьбе с пандемией по инициативе Азербайджана, председательствующего в организации.

"За последние 3 года страны-члены Движения постоянно использовали все имеющиеся платформы, включая Генеральную Ассамблею ООН и Совет по правам человека, чтобы призвать государства обеспечить равное распределение вакцин и доступ к ним. Вскоре после начала пандемии ДН образовала специальную рабочую группу, которая создала базу данных основных медицинских и гуманитарных потребностей стран-участников движения, которая стала ориентиром для специальных агентств ООН в обеспечении необходимой поддержки в борьбе с пандемией", - заявила Валовая.

"Данная инициатива Азербайджана позволяет странам объединиться для посковидного восстановления", - сказала она.