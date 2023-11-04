Резидент-координатор ООН: Азербайджан входит в число страдающих от минной угрозы стран

“Азербайджан входит в число стран, пострадавших от минной угрозы”.

Азербайджан входит в число стран, страдающих от минной угрозы.

Как передает Report, об этом резидент-координатор ООН Владанка Андреева заявила на общественных слушаниях в Милли Меджлисе по вопросам борьбы с минной угрозой.

По ее словам, только за последние 3 года в результате взрывов мин погибли 65 мирных жителей: “Сотни азербайджанцев стали жертвами взрывов мин после Отечественной войны. Накануне в Тертере на мине вновь подорвался мирный житель. Все это очень печально”.

Владанка Андреева подчеркнула, что минная угроза препятствует устойчивому развитию и достижению мира: “В результате минной угрозы гибнут не только люди, эта опасность также негативно влияет на почву и в целом на экосистему”.