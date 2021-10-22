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Резидент-координатор ООН: Азербайджан добился успехов в борьбе с изменением климата

Резидент-координатор ООН: Азербайджан добился успехов в борьбе с изменением климата Азербайджан достиг успехов в борьбе с изменением климата.
Внешняя политика
22 октября 2021 г. 11:37
Резидент-координатор ООН: Азербайджан добился успехов в борьбе с изменением климата

Азербайджан имеет значительные успехи в борьбе с изменением климата - проблемой, с которой столкнулись все страны мира.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в Баку на мероприятии, посвященном вопросам изменения климата.

По ее словам, несмотря на весь вклад в защиту экологии, в Азербайджане, как и в ряде других стран, наблюдаются некоторые проблемы, в частности в области водных ресурсов.

При этом она подчеркнула, что Азербайджан исполняет все меры для борьбы с изменением климата.

Как отметила В. Андреева, проблема изменения климата уже почти 30 лет обсуждается в рамках Конференции ООН (COP26).

Она также подчеркнула необходимость выделения 100 миллиардов долларов и других инвестиций на борьбу с этой глобальной проблемой.

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Версия на английском языке UN resident coordinator: Azerbaijan makes progress in fight against climate change

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