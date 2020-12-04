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ООН: 2021 год будет буквально катастрофическим

ООН: 2021 год будет буквально катастрофическим Мир рискует столкнуться в 2021 году с тяжелейшим за последние 75 лет гуманитарным кризисом, если страны не предоставят необходимого финансирования.
Внешняя политика
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4 декабря 2020 г. 20:35
ООН: 2021 год будет буквально катастрофическим

Мир рискует столкнуться в 2021 году с тяжелейшим за последние 75 лет гуманитарным кризисом, если страны не предоставят необходимого финансирования.

Как передает Report, об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Он отметил, что за последние четыре года в основном из-за вооруженных конфликтов число людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло с 80 миллионов до 135 миллионов.

"Но из-за COVID число людей, которые буквально движутся к голодной смерти, выросло со 135 миллионов до 270 миллионов", - сказал Бизли, выступая на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19.

По его словам, "2021 год будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе".

"Сейчас мы буквально смотрим в 2021 год, который станет годом самого серьезного гуманитарного кризиса с момента основания Организации Объединенных Наций", - заявил Бизли.

Однако, по его словам, если удастся собрать необходимые средства, то предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию получится.

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