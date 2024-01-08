Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают

Двусторонний характер переговоров между Азербайджаном и Арменией является более обнадеживающим, чем те платформы, на которых ЕС, США и Россия выдвигают свои собственные геополитические программы.

Двусторонний характер переговоров между Азербайджаном и Арменией является более обнадеживающим, чем те платформы, на которых ЕС, США и Россия выдвигают свои собственные геополитические программы.

Об этом Report заявил журналист из Великобритании Онник Крикорян.

"Что касается того, возможен ли мир в 2024 году, следует помнить, что этот же вопрос задавался в 2022 и 2023 годах, так что ни в чем нельзя быть уверенным. Остается только надеяться, что в 2024 году это, наконец, произойдет. Конечно, на этот раз шансы выше, поскольку Карабах как де-факто армянское политическое образование внутри Азербайджана больше не существует", - сказал он.

Однако, по мнению журналиста, это не означает, что "все идет как по маслу". После подписания любого соглашения предстоит решить множество вопросов, это потребует подлинной политической воли, а также поддержки гражданского общества.

"Международное сообщество также должно поддерживать такие процессы. Более того, считаю, что будут необходимы реальные контакты между людьми, а не то, что мы имеем в настоящее время в виде встреч между армянскими и азербайджанскими аналитиками и политическими активистами, многие из которых выступают против мирного соглашения", - отметил он.

Крикорян подчеркнул, что СМИ также могли бы начать освещать реальную жизнь в странах друг друга, чтобы разрушить стереотипы, а не бесконечно нагнетать ситуацию почти исключительно негативными историями.

"На данный момент я осторожно оптимистичен и ожидаю какое-либо подтверждение прогресса и признаки изменения ситуации в этом месяце. Многое должно проясниться к концу января", - подытожил он.