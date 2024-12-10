Онник Крикорян: Изменение конституции является спорным вопросом в Армении

В Армении никто не придает значения конституции, потому что люди считают, что она не работает.

Как сообщает Report, об этом заявил армянский эксперт Онник Крикорян во время онлайн-выступления на панели "Препятствия для мирного договора в конституции и законах Армении" в рамках конференции "Основное препятствие для мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", организованной Центром анализа международных отношений.

По его словам, премьер-министр Армении также хочет изменений и обновлений, но изменение конституции является спорным вопросом в их стране.

"Никол Пашинян может хорошо влиять на людей и готовит их к этому. Премьер-министр несколько раз обсуждал тему изменения конституции в Армении. Он также заявлял, что этот вопрос создает препятствия для мира", - сказал армянский эксперт, добавив, что верит в искренность Никола Пашиняна в этом вопросе.