О нас

​​​​​​​Омер Коджаман: Для сохранения духовных ценностей в тюркских государствах нужна дорожная карта

​​​​​​​Омер Коджаман: Для сохранения духовных ценностей в тюркских государствах нужна дорожная карта ​​​​​​​Омер Коджаман: Для сохранения духовных ценностей в тюркских государствах нужна дорожная карта
Внешняя политика
11 июня 2025 г. 12:53
​​​​​​​Омер Коджаман: Для сохранения духовных ценностей в тюркских государствах нужна дорожная карта

Для сохранения духовных ценностей в тюркских государствах необходимо разработать дорожную карту.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Омер Коджаман на мероприятии "Сильные семьи, сильные общества: политика поддержки семьи в странах ОТГ" в рамках второго заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики в странах ОТГ, в Баку.

Он отметил, что в географии ОТГ проживает более 170 млн человек, 40 процентов из которых - молодежь.

"Важно разработать дорожную карту для сохранения наших духовных ценностей и соответствия современной эпохе. Мы продолжим работу для укрепления единства, равенства между тюркскими обществами и дальнейшего усиления семейных институтов", - добавил Коджаман.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ömer Kocaman: Türk dövlətlərində mənəvi dəyərləri qorumaq üçün "yol xəritəsi" hazırlanmalıdır

Самое читаемое

Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах
11 июня 2025 г. 11:47
Полиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
ФотоПолиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
5 июня 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi