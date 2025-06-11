​​​​​​​Омер Коджаман: Для сохранения духовных ценностей в тюркских государствах нужна дорожная карта

​​​​​​​Омер Коджаман: Для сохранения духовных ценностей в тюркских государствах нужна дорожная карта

Для сохранения духовных ценностей в тюркских государствах необходимо разработать дорожную карту.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Омер Коджаман на мероприятии "Сильные семьи, сильные общества: политика поддержки семьи в странах ОТГ" в рамках второго заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики в странах ОТГ, в Баку.

Он отметил, что в географии ОТГ проживает более 170 млн человек, 40 процентов из которых - молодежь.

"Важно разработать дорожную карту для сохранения наших духовных ценностей и соответствия современной эпохе. Мы продолжим работу для укрепления единства, равенства между тюркскими обществами и дальнейшего усиления семейных институтов", - добавил Коджаман.