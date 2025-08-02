Омер Челик: Поставка азербайджанского газа важна для восстановления социальной жизни в Сирии

Поставка азербайджанского газа в Сирию через Турцию чрезвычайно важна с точки зрения восстановления разрушенной инфраструктуры и социальной жизни арабской республики.

Поставка азербайджанского газа в Сирию через Турцию чрезвычайно важна с точки зрения восстановления разрушенной инфраструктуры и социальной жизни арабской республики.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (АКП) Турции Омер Челик на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Турция стала центром энергетической дипломатии, отметив, что этот шаг будет способствовать обеспечению стабильности в регионе.

Отметим, что сегодня начались поставки газа из Азербайджана в Сирию. На первом этапе проекта планируется экспортировать в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа в год. Газ будет доставляться через турецкий город Килис на электростанции в Алеппо и Хомсе и использоваться для производства электроэнергии. В рамках проекта предусматривается увеличение мощности производства электроэнергии до 1200-1300 мегаватт.