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Омбудсмены стран-членов ТюркПА посетили Шушу

Омбудсмены стран-членов ТюркПА посетили Шушу Омбудсмены, руководители национальных правозащитных институтов, представители парламентов Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана посетили Шушу.
Внешняя политика
24 мая 2022 г. 18:34
Омбудсмены стран-членов ТюркПА посетили Шушу

Омбудсмены, руководители национальных правозащитных институтов, представители парламентов Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана посетили Шушу.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Омбудсмен Сабина Алиева проинформировала гостей о фактах уничтожения и оскорбления образцов исторического, культурного и религиозного наследия азербайджанского народа со стороны Армении.

Отметим, что 24-25 мая в Баку пройдет международная конференция “Защита прав человека в странах-членах ТюркПА”, посвященная 20-летию создания института Омбудсмена в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTÜRKPA-ya üzv dövlətlərin ombudsmanları Şuşaya səfər edib

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