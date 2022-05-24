Омбудсмены стран-членов ТюркПА посетили Шушу

Омбудсмены, руководители национальных правозащитных институтов, представители парламентов Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана посетили Шушу.

Омбудсмены, руководители национальных правозащитных институтов, представители парламентов Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана посетили Шушу.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Омбудсмен Сабина Алиева проинформировала гостей о фактах уничтожения и оскорбления образцов исторического, культурного и религиозного наследия азербайджанского народа со стороны Армении.

Отметим, что 24-25 мая в Баку пройдет международная конференция “Защита прав человека в странах-членах ТюркПА”, посвященная 20-летию создания института Омбудсмена в Азербайджане.