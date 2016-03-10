​Омбудсмены Пакистана и Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Федеральный омбудсмен Пакистана Салман Фарук подписал в среду в Токио три меморандума о взаимопонимании с Азербайджаном, Ираном и Кыргызстаном для усиления взаимного и двустороннего сотрудничества, сообщает Report со ссылкой на пакистанское издание Business Recorder.

Церемонии подписания меморандумов состоялись на полях заседания совета директоров Азиатской ассоциации омбудсменов (ААО), которое проходит в Японии с 7 по 10 марта.

По словам С.Фарука, подписание документов послужат укреплению двустороннего сотрудничества, обмену опытом и углублению взаимного понимания между странами.

Отмечается, что в мероприятии Совета директоров в Токио участвовали представители Азербайджана, Ирана, Татарстана, Индонезии, Малайзии, Гонконга, Японии.