Омбудсмен: Заявление генсека Совета Европы о дороге Ханкенди-Лачын вызывает обеспокоенность

Последнее заявление генерального секретаря Совета Европы о дороге Ханкенди-Лачын, не основанное на фактах, вызывает обеспокоенность.

Не основанное на фактах последнее заявление генерального секретаря Совета Европы о дороге Ханкенди-Лачын вызывает обеспокоенность.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в ответ на предвзятое заявление генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

"С нашей стороны и ранее были сделаны заявления об отсутствии препятствий для проезда по дороге Ханкенди-Лачын в гуманитарных целях транспортных средств граждан Азербайджана армянского происхождения, проживающих в Карабахе.

Сегодня мы хотели бы еще раз отметить, что в настоящее время Азербайджан обеспечивает проезд транспортных средств по этой дороге в гуманитарных целях, и ни о каком гуманитарном кризисе там не может быть и речи. Мы призываем вас воздержаться от таких заявлений, не имея представления о сути вопроса. Считаем, что не отражающие действительности подобные заявления усиливают напряженность в регионе и препятствуют мирному процессу. В то же время мы хотели бы еще раз привлечь внимание генерального секретаря Совета Европы к минной проблеме на наших освобожденных от оккупации территориях. Эта проблема замедляет безопасное возвращение сотен тысяч человек, которые были изгнаны со своих земель", - отметила омбудсмен.