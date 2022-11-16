Омбудсмен выступила с заявлением в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева решительно осудила принятую Сенатом Франции антиазербайджанскую резолюцию.
Как сообщает Report, в заявлении омбудсмена говорится:
“Принятая 15 ноября 2022 года резолюция Сената Франции представляет собой предвзятый, не отражающий действительность, направленный на двойные стандарты лист бумаги, и является четким свидетельством краха международного права, международного гуманитарного права и международных прав человека во Французской Республике.
В принятой резолюции не были учтены факты, связанные с оккупацией азербайджанских земель Арменией на протяжении почти 30 лет, массовыми убийствами гражданского населения, разграблением городов и сел, жестоким угнетением прав сотен тысяч вынужденных переселенцев, проведением Арменией политики этнической чистки на исторических землях Азербайджана, минированием территорий Азербайджана в течение 30 лет оккупации и после Отечественной войны 2020 года".
"Мир не забыл насилие, массовую жестокость, совершенную Францией в отношении алжирского народа. Франция более ста лет вела ужасную войну против алжирского народа, проводя политику геноцида, в результате которой погибло 1,5 млн алжирцев. С сожалением хочу отметить, что члены Сената Франции вместо того, чтобы извлекать уроки из истории, хотят этой резолюцией создать новые очаги конфликта путем разжигания национальной и религиозной вражды.
Еще раз решительно осуждаю эту резолюцию Сената Франции, расцениваю ее как провокационный шаг, который подорвет мир, стабильность и прогресс в регионе и приведет к нарушению прав и свобод человека", отмечается в заявлении омбудсмена.