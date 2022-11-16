Омбудсмен выступила с заявлением в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева решительно осудила принятую Сенатом Франции антиазербайджанскую резолюцию.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева решительно осудила принятую Сенатом Франции антиазербайджанскую резолюцию.

Как сообщает Report, в заявлении омбудсмена говорится:

“Принятая 15 ноября 2022 года резолюция Сената Франции представляет собой предвзятый, не отражающий действительность, направленный на двойные стандарты лист бумаги, и является четким свидетельством краха международного права, международного гуманитарного права и международных прав человека во Французской Республике.

В принятой резолюции не были учтены факты, связанные с оккупацией азербайджанских земель Арменией на протяжении почти 30 лет, массовыми убийствами гражданского населения, разграблением городов и сел, жестоким угнетением прав сотен тысяч вынужденных переселенцев, проведением Арменией политики этнической чистки на исторических землях Азербайджана, минированием территорий Азербайджана в течение 30 лет оккупации и после Отечественной войны 2020 года".

"Мир не забыл насилие, массовую жестокость, совершенную Францией в отношении алжирского народа. Франция более ста лет вела ужасную войну против алжирского народа, проводя политику геноцида, в результате которой погибло 1,5 млн алжирцев. С сожалением хочу отметить, что члены Сената Франции вместо того, чтобы извлекать уроки из истории, хотят этой резолюцией создать новые очаги конфликта путем разжигания национальной и религиозной вражды.

Еще раз решительно осуждаю эту резолюцию Сената Франции, расцениваю ее как провокационный шаг, который подорвет мир, стабильность и прогресс в регионе и приведет к нарушению прав и свобод человека", отмечается в заявлении омбудсмена.