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Омбудсмен выступила с обращением в связи с ранением азербайджанских военнослужащих

Омбудсмен выступила с обращением в связи с ранением азербайджанских военнослужащих Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с обращением в связи с ранением троих военнослужащих Азербайджанской армии в результате нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении в направ
Внешняя политика
24 сентября 2022 г. 17:27
Омбудсмен выступила с обращением в связи с ранением азербайджанских военнослужащих

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с обращением в связи с ранением троих военнослужащих Азербайджанской армии в результате нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении в направлении населенных пунктов Истису и Зейлик Кяльбаджарского района.

Как сообщает Report, С.Алиева отметила, что данный факт еще раз свидетельствует о том, что армянская сторона подрывает мирные переговоры и приводит к гибели людей.

«Мы призываем Армению уважать международное право и права человека и проявить волю в налаживании мира», - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistan tərəfindən açılan atəş nəticəsində Azərbaycanın üç hərbçisinin yaralanması ilə bağlı çağırış edib

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