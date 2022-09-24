Омбудсмен выступила с обращением в связи с ранением азербайджанских военнослужащих

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с обращением в связи с ранением троих военнослужащих Азербайджанской армии в результате нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении в направ

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с обращением в связи с ранением троих военнослужащих Азербайджанской армии в результате нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении в направлении населенных пунктов Истису и Зейлик Кяльбаджарского района.



Как сообщает Report, С.Алиева отметила, что данный факт еще раз свидетельствует о том, что армянская сторона подрывает мирные переговоры и приводит к гибели людей.



«Мы призываем Армению уважать международное право и права человека и проявить волю в налаживании мира», - говорится в обращении.