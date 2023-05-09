Омбудсмен выразила протест против незаконного лишения свободы азербайджанских военнослужащих

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выразила протест против незаконного лишения свободы азербайджанских военнослужащих, захваченных армянами в плен.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выразила протест против незаконного лишения свободы азербайджанских военнослужащих, захваченных армянами в плен.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, в заявлении говорится:

"Решительно осуждаем фальшивый "судебный процесс" над военнослужащими азербайджанской армии Бабировым Агшином Габиль оглу и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу, пропавшими на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской АР в апреле 2023 года и взятыми армянами в плен.

Армения, которая жестоко пытала азербайджанских военнослужащих, вопреки нормам, установленным в международных документах, участником которых она является, и сейчас, организовав так называемый "судебный процесс", грубо нарушив международные и процессуальные нормы, незаконно лишила их свободы.

Ранее в связи с незаконным арестом азербайджанских военнослужащих в Армении Аппарат омбудсмена направил обращения в международные и региональные организации.

Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики, я призываю всю международную общественность оказать серьезное влияние и давление на Армению для скорейшего освобождения наших военнопленных".