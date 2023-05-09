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Омбудсмен выразила протест против незаконного лишения свободы азербайджанских военнослужащих

Омбудсмен выразила протест против незаконного лишения свободы азербайджанских военнослужащих Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выразила протест против незаконного лишения свободы азербайджанских военнослужащих, захваченных армянами в плен.
Внешняя политика
9 мая 2023 г. 17:57
Омбудсмен выразила протест против незаконного лишения свободы азербайджанских военнослужащих

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выразила протест против незаконного лишения свободы азербайджанских военнослужащих, захваченных армянами в плен.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, в заявлении говорится:

"Решительно осуждаем фальшивый "судебный процесс" над военнослужащими азербайджанской армии Бабировым Агшином Габиль оглу и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу, пропавшими на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской АР в апреле 2023 года и взятыми армянами в плен.

Армения, которая жестоко пытала азербайджанских военнослужащих, вопреки нормам, установленным в международных документах, участником которых она является, и сейчас, организовав так называемый "судебный процесс", грубо нарушив международные и процессуальные нормы, незаконно лишила их свободы.

Ранее в связи с незаконным арестом азербайджанских военнослужащих в Армении Аппарат омбудсмена направил обращения в международные и региональные организации.

Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики, я призываю всю международную общественность оказать серьезное влияние и давление на Армению для скорейшего освобождения наших военнопленных".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistanın əsir götürdüyü Azərbaycan hərbçilərinin qanunsuz olaraq azadlıqdan məhrum edilmələrini pisləyib

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