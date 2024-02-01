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Омбудсмен встретилась с Генсеком Межпарламентского союза

Омбудсмен встретилась с Генсеком Межпарламентского союза 19:20
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 19:46
Омбудсмен встретилась с Генсеком Межпарламентского союза

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

В ходе встречи омбудсмен подробно проинформировала гостя о своей деятельности в области обеспечения и защиты прав и свобод человека, а также в рамках международного сотрудничества, отметив, что уже подписаны соглашения о сотрудничестве с омбудсменами и Национальными институтами по правам человека нескольких зарубежных стран, и это взаимодействие продолжает развиваться.

Она также отметила, что перед внеочередными президентскими выборами аппарат омбудсмена и Центральная избирательная комиссия провели совместные правово-просветительские мероприятия в Баку и регионах на тему обеспечения избирательных прав граждан.

На встрече также прошел обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman Pİ-nin Baş katibini Ermənistanın müharibə cinayətləri barədə məlumatlandırıb

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