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Омбудсмен: В ООН необходимы серьезные реформы

Омбудсмен: В ООН необходимы серьезные реформы В ООН необходимы серьезные реформы, поскольку организация не отвечает современным вызовам.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 10:39
Омбудсмен: В ООН необходимы серьезные реформы

В ООН необходимы серьезные реформы, поскольку организация не отвечает современным вызовам.

Как сообщает Report, об этом уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева заявила на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ).

По ее словам, следует отказаться от политики неоколониализма: "Люди должны жить в свободных и мирных условиях. Я считаю, что деятельность Бакинской инициативной группы будет способствовать этому процессу".

Омбудсмен также обратила внимание на агрессию Армении и минную проблему: "Азербайджан также пострадал от агрессии Армении. Число жертв мин после Отечественной войны составило 330 человек. До сегодняшнего дня Армения не проинформировала о судьбе 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне".

В конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой, принимают участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".

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Версия на английском языке Ombudsman: UN needs serious reforms since it does not meet current challenges
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "BMT-də ciddi islahatlara ehtiyac var, çağırışlara cavab vermir"

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