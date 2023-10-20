Омбудсмен: В ООН необходимы серьезные реформы

В ООН необходимы серьезные реформы, поскольку организация не отвечает современным вызовам.

В ООН необходимы серьезные реформы, поскольку организация не отвечает современным вызовам.

Как сообщает Report, об этом уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева заявила на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ).

По ее словам, следует отказаться от политики неоколониализма: "Люди должны жить в свободных и мирных условиях. Я считаю, что деятельность Бакинской инициативной группы будет способствовать этому процессу".

Омбудсмен также обратила внимание на агрессию Армении и минную проблему: "Азербайджан также пострадал от агрессии Армении. Число жертв мин после Отечественной войны составило 330 человек. До сегодняшнего дня Армения не проинформировала о судьбе 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне".

В конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой, принимают участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".