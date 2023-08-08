Омбудсмен: В ООН игнорируют факты военных преступлений против азербайджанцев

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева осудила заявление группы экспертов и спецдокладчиков ООН по правам человека от 7 августа 2023 года, касательно ситуации вокруг Лачынской дороги.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева осудила заявление группы экспертов и спецдокладчиков ООН по правам человека от 7 августа 2023 года, касательно ситуации вокруг Лачынской дороги.

Об этом сообщили Report в Аппарате омбудсмена.

С.Алиева напомнила, что Всеобщая декларация прав человека, как один из основных документов в этой области, содержит широкий перечень основных прав и свобод человека, основанных на принципе равенства и свободы от дискриминации независимо от расы, пола, языка, религии, этнического происхождения и политических убеждений.

Омбудсмен подчеркнула, что этот документ должен быть основным справочным материалом не только для стран-членов ООН, но и ее структур, работающих в области прав человека.

С.Алиева напомнила, что спецдокладчики и эксперты всемирной организации хранили молчание во время 30-летней оккупации азербайджанских территорий Арменией, намеренно закрывали глаза на грубое нарушение фундаментальных прав и свобод более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. По ее словам, в ООН также игнорируют факты военных преступлений против азербайджанцев, таких как геноцид и этнические чистки.

Правозащитники из ООН в числе прочих не комментируют так и не выясненную судьбу почти 4 тыс. пропавших без вести азербайджанцев и продолжающийся минный террор со стороны Армении, говорится в заявлении омбудсмена.

"Учитывая все это, не имеющие ничего общего с реальностью, предвзятые и политизированные заявления экспертов международной организации в первую очередь следует рассматривать, как игнорирование норм и принципов ООН и проявление двойных стандартов", - говорится в заявлении.