О нас

Омбудсмен: В Армении все чаще используют язык ненависти по отношению к азербайджанцам

Омбудсмен: В Армении все чаще используют язык ненависти по отношению к азербайджанцам В армянском сегменте социальных сетей и армянских цифровых медиа растет число случаев использования языка ненависти по отношению к азербайджанцам.
Внешняя политика
30 октября 2023 г. 11:10
Омбудсмен: В Армении все чаще используют язык ненависти по отношению к азербайджанцам

В армянском сегменте социальных сетей и армянских цифровых медиа растет число случаев использования языка ненависти по отношению к азербайджанцам.

Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева на презентации доклада о преступлениях на почве ненависти и использовании языка ненависти по отношению к азербайджанцам.

По ее словам, враждебное отношение к азербайджанцам наблюдается не только в различных слоях армянского общества, но и среди этнических армян, проживающих за рубежом.

"Ситуация обострилась во время Второй Карабахской войны и продолжилась в послевоенный период. В социальных сетях, в прессе в адрес Азербайджана и азербайджанцев звучат унизительные, оскорбительные и открыто пропагандирующие вражду высказывания”, - сказала она.

Омбудсмен отметила, что использование социальных сетях и интернет-ресурсах Армении агрессивных и унизительных выражений по отношению к азербайджанцам, продолжающаяся пропаганда ненависти на этнической почве это очередное проявление политики нетерпимости, проводимой этой страной в отношении Азербайджана на протяжении многих лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı nifrət nitqi daha da artır"

Другие новости из категории

В Казахстане проходит встреча представителей МИД стран ОТГ
В Казахстане проходит встреча представителей МИД стран ОТГ
30 октября 2023 г. 11:17
Пашинян: С Баку согласованы три основных принципа мирного соглашения
Пашинян: С Баку согласованы три основных принципа мирного соглашения
30 октября 2023 г. 10:42
Джахит Багчы: Мы с гордостью отмечаем 100-летие нашей республики в братском Азербайджане
Джахит Багчы: Мы с гордостью отмечаем 100-летие нашей республики в братском Азербайджане
29 октября 2023 г. 20:25
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
29 октября 2023 г. 19:47
Посол: Наша цель - увидеть Турцию в десятке стран с самой сильной экономикой в ​​мире
Посол: Наша цель - увидеть Турцию в десятке стран с самой сильной экономикой в ​​мире
29 октября 2023 г. 19:37
В Баку проходит официальный прием по случаю 100-летия Турецкой Республики
ФотоВ Баку проходит официальный прием по случаю 100-летия Турецкой Республики
29 октября 2023 г. 19:02
Посол Азербайджана встретился с президентом Турции
Посол Азербайджана встретился с президентом Турции
29 октября 2023 г. 17:12
В Нахчыване проходит мероприятие по случаю Дня Республики Турции
ФотоВ Нахчыване проходит мероприятие по случаю Дня Республики Турции
29 октября 2023 г. 14:17
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики Турции
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики Турции
29 октября 2023 г. 10:52
Сахиба Гафарова поздравила турецкого коллегу с Днем Республики
Сахиба Гафарова поздравила турецкого коллегу с Днем Республики
29 октября 2023 г. 10:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi