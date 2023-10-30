Омбудсмен: В Армении все чаще используют язык ненависти по отношению к азербайджанцам

В армянском сегменте социальных сетей и армянских цифровых медиа растет число случаев использования языка ненависти по отношению к азербайджанцам.

В армянском сегменте социальных сетей и армянских цифровых медиа растет число случаев использования языка ненависти по отношению к азербайджанцам.

Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева на презентации доклада о преступлениях на почве ненависти и использовании языка ненависти по отношению к азербайджанцам.

По ее словам, враждебное отношение к азербайджанцам наблюдается не только в различных слоях армянского общества, но и среди этнических армян, проживающих за рубежом.

"Ситуация обострилась во время Второй Карабахской войны и продолжилась в послевоенный период. В социальных сетях, в прессе в адрес Азербайджана и азербайджанцев звучат унизительные, оскорбительные и открыто пропагандирующие вражду высказывания”, - сказала она.

Омбудсмен отметила, что использование социальных сетях и интернет-ресурсах Армении агрессивных и унизительных выражений по отношению к азербайджанцам, продолжающаяся пропаганда ненависти на этнической почве это очередное проявление политики нетерпимости, проводимой этой страной в отношении Азербайджана на протяжении многих лет.