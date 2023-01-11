Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь

Азербайджан не жалел помощи украинцам в гуманитарных вопросах.

Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь.

Об этом анкаринскому бюро Report сказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсмен) Дмитрий Лубинец, находящийся с визитом в Турции.

Он поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь Украине: "Моя азербайджанская коллега Сабина Алиева сыграла важную роль в этом вопросе. У нас очень хорошие отношения с азербайджанским омбудсменом. Я хотел бы поблагодарить мою коллегу Сабину Алиеву за ее поддержку"

Отметим, что в Анкаре проходит международная конференция на тему "Будущее прав человека в 21 веке", организованная институтом омбудсмена Турции. В мероприятии принимают участие свыше 50 омбудсменов и представителей правозащитных учреждений из 35 стран мира. По инициативе и при участии главного омбудсмена Турции Шарафа Малкоча состоялась трехсторонняя встреча Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца.