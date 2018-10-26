Омбудсмен Турции: Дружественные отношения с Азербайджаном не направлены против других стран

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Между Азербайджаном и Турцией существуют братские отношения. Президенты двух стран демонстрируют эту связь во всех сферах. Эти дружеские отношения не направлены против других стран".

Как сообщает Report, об этом омбудсмен Турецкой Республики Шереф Малкоч заявил в ходе интерактивных обсуждений на тему "Роль молодежи, женщин, парламента, гражданского общества и других заинтересованных сторон в реализации Целей устойчивого развития" в рамках проходящего в Баку VI Международного гуманитарного форума.

По его словам, во многих регионах мира продолжаются конфликты, столкновения, права человека находятся под угрозой: "Принадлежащий Азербайджану Нагорный Карабах и территория прилегающих районов оккупированы армянами. Поэтому в Азербайджане более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Есть социальные трудности. Турция открыла двери для 3 миллионов сирийских беженцев. Часть членов их семей погибли на войне. Это катастрофа. В мире должны быть устранены эти проблемы. Турция также предпринимает шаги по устранению этих проблем".