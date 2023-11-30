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Омбудсмен: Такие страны, как Франция, препятствуют миру

Омбудсмен: Такие страны, как Франция, препятствуют миру Такие страны, как Франция, препятствуют миру и проявляют неуважение к международному праву.
Внешняя политика
30 ноября 2023 г. 11:09
Омбудсмен: Такие страны, как Франция, препятствуют миру

Такие страны, как Франция, препятствуют миру и проявляют неуважение к международному праву.

Как сообщает Report, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева на международной конференции в Баку на тему "Права человека - 75 Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященной 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

По ее словам, в результате политики этнических чисток, депортаций и геноцида, проводимой Арменией на почве ненависти к азербайджанцам, в отношении мирного азербайджанского населения были совершены многочисленные преступления против мира и человечности, а также военные преступления, геноцид, экоцид, урбицид и культурицид.

"Массовые захоронения, обнаруженные на территориях Азербайджана, удерживавшихся под оккупацией в течение почти 30 лет и освобожденных в результате 44-дневной Отечественной войны, разрушение большинства городов и сел, исторических, культурных, религиозных памятников, уничтожение многих видов флоры и фауны, массовое загрязнение наших территорий минами еще раз доказывают это. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что судьба около 4 тысяч наших соотечественников, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении, до сих пор неизвестна. К сожалению, такие страны, как Франция, которая сегодня считает себя колыбелью демократии, но проводит политику исламофобии и неоколониализма, на протяжении многих лет грубо нарушали права человека, проявляя неуважение к положениям Всеобщей декларации прав человека, универсальным принципам международного права, продолжая препятствовать достижению мира между народами", - сказала омбудсмен.

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Версия на английском языке Ombudsman: Countries like France obstruct peace by disregarding international law 
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Fransa kimi ölkələr beynəlxalq hüquqa hörmətsizlik edərək sülhə mane olurlar"

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