Омбудсмен: Такие страны, как Франция, препятствуют миру

Такие страны, как Франция, препятствуют миру и проявляют неуважение к международному праву.

Такие страны, как Франция, препятствуют миру и проявляют неуважение к международному праву.

Как сообщает Report, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева на международной конференции в Баку на тему "Права человека - 75 Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященной 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

По ее словам, в результате политики этнических чисток, депортаций и геноцида, проводимой Арменией на почве ненависти к азербайджанцам, в отношении мирного азербайджанского населения были совершены многочисленные преступления против мира и человечности, а также военные преступления, геноцид, экоцид, урбицид и культурицид.

"Массовые захоронения, обнаруженные на территориях Азербайджана, удерживавшихся под оккупацией в течение почти 30 лет и освобожденных в результате 44-дневной Отечественной войны, разрушение большинства городов и сел, исторических, культурных, религиозных памятников, уничтожение многих видов флоры и фауны, массовое загрязнение наших территорий минами еще раз доказывают это. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что судьба около 4 тысяч наших соотечественников, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении, до сих пор неизвестна. К сожалению, такие страны, как Франция, которая сегодня считает себя колыбелью демократии, но проводит политику исламофобии и неоколониализма, на протяжении многих лет грубо нарушали права человека, проявляя неуважение к положениям Всеобщей декларации прав человека, универсальным принципам международного права, продолжая препятствовать достижению мира между народами", - сказала омбудсмен.