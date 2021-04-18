Омбудсмен Сабина Алиева приняла участие в III Конгрессе "Разные типы личности"

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила со вступительной речью на III Конгрессе "Разные типы личности", посвященный людям, нуждающимся в особой заботе

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила со вступительной речью на III Конгрессе "Разные типы личности", посвященный людям, нуждающимся в особой заботе.

Как передает Report со ссылкой на аппарат омбудсмена, С.Алиева отметила, что реабилитация людей с ограниченными возможностями, а также детей всегда находится в центре внимания государства в Азербайджане, и принимаются необходимые меры. Было подчеркнуто, что реабилитационные центры, действующие в соответствии с современными требованиями, создаются по инициативе первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Омбудсмен рассказала о важности увеличения количества этих центров в Баку и их скорейшего создания в регионах, чтобы вовлечь детей с аутизмом в комплексный процесс реабилитации в будущем.

По словам омбудсмена, отсутствие современных диагностических и реабилитационных центров развития, специализированных учебных заведений и нехватка профессиональных кадров создают трудности в обеспечении своевременного выявления детей с расстройствами аутистического спектра и их всестороннего вовлечения в процесс реабилитации и обучения.