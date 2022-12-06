О нас

Омбудсмен Сабина Алиева находится с визитом в Турции

Омбудсмен Сабина Алиева находится с визитом в Турции Уполномоченный по правам человека в Азербайджане (Омбудсмен) Сабина Алиева и группа сотрудников аппарата по приглашению Института по правам человека и равенству Турции (TIHEK) находятся с официальным визитом в Турции.
Внешняя политика
6 декабря 2022 г. 14:06
Омбудсмен Сабина Алиева находится с визитом в Турции

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане (Омбудсмен) Сабина Алиева и группа сотрудников аппарата по приглашению Института по правам человека и равенству Турции (TIHEK) находятся с официальным визитом в Турции.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что в рамках поездки, состоявшейся по рекомендациям Комитета ООН против пыток, омбудсмен и делегация побывали в Мардине и Диярбакыре. Целью визита является дальнейшее развитие сотрудничества.

В рамках визита сотрудниками аппарата омбудсмена и TIHEK совместно посетили пенитенциарные учреждения, расположенные в Мардине и Диярбакыре, в том числе детское пенитенциарное учреждение, провели мониторинг состояния обеспечения прав и свобод осужденных, которые закреплены в международных документах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Səbinə Əliyeva Türkiyədə səfərdədir

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
2 декабря 2022 г. 19:42
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
2 декабря 2022 г. 17:06
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
3 декабря 2022 г. 20:50
В Иране упразднили полицию нравов
В Иране упразднили полицию нравов
4 декабря 2022 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi