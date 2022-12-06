Омбудсмен Сабина Алиева находится с визитом в Турции

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане (Омбудсмен) Сабина Алиева и группа сотрудников аппарата по приглашению Института по правам человека и равенству Турции (TIHEK) находятся с официальным визитом в Турции.

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане (Омбудсмен) Сабина Алиева и группа сотрудников аппарата по приглашению Института по правам человека и равенству Турции (TIHEK) находятся с официальным визитом в Турции.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что в рамках поездки, состоявшейся по рекомендациям Комитета ООН против пыток, омбудсмен и делегация побывали в Мардине и Диярбакыре. Целью визита является дальнейшее развитие сотрудничества.

В рамках визита сотрудниками аппарата омбудсмена и TIHEK совместно посетили пенитенциарные учреждения, расположенные в Мардине и Диярбакыре, в том числе детское пенитенциарное учреждение, провели мониторинг состояния обеспечения прав и свобод осужденных, которые закреплены в международных документах.