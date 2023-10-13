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Омбудсмен: Рост числа агрессивных высказываний в адрес азербайджанцев в армянских медиа недопустим

Омбудсмен: Рост числа агрессивных высказываний в адрес азербайджанцев в армянских медиа недопустим В последние дни нас тревожит рост числа агрессивных высказываний в отношении азербайджанцев в армянских медиа, особенно в социальных сетях.
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 19:14
Омбудсмен: Рост числа агрессивных высказываний в адрес азербайджанцев в армянских медиа недопустим

В последние дни нас тревожит рост числа агрессивных высказываний в отношении азербайджанцев в армянских медиа, особенно в социальных сетях.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой в социальной сети "X".

"Мы считаем, что такие пропагандирующие враждебность негативные действия некоторых армян, служат разрушительным целям и неприемлемы, особенно в нынешний уязвимый период, когда решающее значение имеют мирные переговоры.

Призывы к разжиганию ненависти на этнической почве, являющиеся проявлением политики азербайджанофобии, препятствуют не только налаживанию отношений между Азербайджаном и Арменией, но и устойчивому миру и безопасности в регионе в целом",- отмечается в публикации.

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Версия на английском языке Ombudsman: Increase in cases of aggressive expressions against Azerbaijanis on Armenian media unacceptable
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Ermənistan mediasında azərbaycanlılara qarşı aqressiv və alçaldıcı ifadələrin sayının artması qəbuledilməzdir"

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