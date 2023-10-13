Омбудсмен: Рост числа агрессивных высказываний в адрес азербайджанцев в армянских медиа недопустим

В последние дни нас тревожит рост числа агрессивных высказываний в отношении азербайджанцев в армянских медиа, особенно в социальных сетях.

В последние дни нас тревожит рост числа агрессивных высказываний в отношении азербайджанцев в армянских медиа, особенно в социальных сетях.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой в социальной сети "X".

"Мы считаем, что такие пропагандирующие враждебность негативные действия некоторых армян, служат разрушительным целям и неприемлемы, особенно в нынешний уязвимый период, когда решающее значение имеют мирные переговоры.

Призывы к разжиганию ненависти на этнической почве, являющиеся проявлением политики азербайджанофобии, препятствуют не только налаживанию отношений между Азербайджаном и Арменией, но и устойчивому миру и безопасности в регионе в целом",- отмечается в публикации.