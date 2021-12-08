Омбудсмен: Решение международного суда важно с точки зрения обеспечения мира в регионе

11:50

"Решение международного суда ООН о временных мерах по запрещению поощрения расовой ненависти со стороны Армении, а также действующих на территории Армении и нацеленных против азербайджанцев индивидуумов и организаций, считаю важным с точки зрения предотвращения случаев нарушения прав и свобод человека и обеспечения мира в регионе".

Как передает Report, об этом сказала уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, комментируя решение Международного суда ООН от 7 декабря.

По ее словам, в связи с нарушением Арменией конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации" Азербайджан обратился в Международный суд ООН с ходатайством о запрещении случаев разжигания расовой ненависти против азербайджанцев в Армении:

"В представленных документах также ссылаются на отчеты, подготовленные уполномоченным по правам человека (омбусдмен) Азербайджанской Республики и направленным в различные международные организации. В решении, принятом после слушаний суда с 14 по 19 октября 2021 года, нашло отражение обоснованное поручение армянской стороне принять срочные меры по предотвращению нарушения прав азербайджанцев. Верим, что в рамках международного права будут применены действенные меры для незамедлительного исполнения армянской стороной решения Международного суда ООН".