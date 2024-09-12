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Омбудсмен Азербайджана выступила на международной конференции в Италии

Омбудсмен Азербайджана выступила на международной конференции в Италии Омбудсмен Сабина Алиева рассказала о минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана на Международной конференции омбудсменов в Италии.
Внешняя политика
12 сентября 2024 г. 18:47
Омбудсмен Азербайджана выступила на международной конференции в Италии

Омбудсмен Сабина Алиева рассказала о минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана на Международной конференции омбудсменов в Италии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

Конференция на тему "Роль омбудсмена как гаранта прав", которая проходила в провинции Лацио, собрала омбудсменов и представителей национальных институтов по правам человека из более чем 50 стран.

Сабина Алиева выступила на сессии "Права человека во время глобальных кризисов. Роль омбудсмена", где отметила, что в настоящее время мир сталкивается с важными глобальными проблемами, влияющими как на права человека, так и на окружающую среду. Омбудсмен подчеркнула, что эффективная защита прав и свобод человека в контексте изменения климата стала одним из приоритетных вопросов в деятельности омбудсменов и национальных институтов по правам человека.

Омбудсмен напомнила, что территории Азербайджана почти 30 лет находились под оккупацией Армении, в результате чего был нанесен ущерб окружающей среде, биологическому разнообразию, совершен экоцид. Сабина Алиева также рассказала о минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана, представляющей опасность для жизни и здоровья мирных граждан и препятствующей восстановительным работам в регионе, безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

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Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva Ombudsmanların Beynəlxalq Konfransında iştirak edib

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