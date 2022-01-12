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Омбудсмен распространила обращение в связи с провокацией армян в США

Омбудсмен распространила обращение в связи с провокацией армян в США Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с провокацией радикалов армянского происхождения, проживающих в США.
Внешняя политика
12 января 2022 г. 17:59
Омбудсмен распространила обращение в связи с провокацией армян в США

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с провокацией радикалов армянского происхождения, проживающих в США.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"По информации СМИ, проживающие в США радикалы армянского происхождения повесили фотографию армянского террориста Гургена Яникяна, который в 1973 году убил турецких дипломатов в штате Калифорния, перед зданием консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Это еще раз подтверждает, что Армения и в зарубежных странах продолжает свои провокационные действия против Азербайджана с разжигающими ненависть призывами, создающими препятствия для реализации идей устойчивого мира и примирения между народами.

Я категорически осуждаю призывы к насилию на национальной почве против нашей страны через организации армянской диаспоры, действующие за рубежом, призываю Армению воздерживаться от провокационных действий, направленных на разжигание вооруженного конфликта в регионе, уважать территориальную целостность и суверенитет нашей страны, следовать принципам взаимовыгодного сотрудничества, добрососедства и мирного сосуществования".

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Версия на английском языке Ombudswoman makes appeal over provocation of US Armenians
Версия на азербайджанском языке Ombudsman ermənilərin ABŞ-dakı təxribatı ilə bağlı müraciət yayıb

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