Омбудсмен распространила обращение в связи с провокацией армян в США

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с провокацией радикалов армянского происхождения, проживающих в США.

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с провокацией радикалов армянского происхождения, проживающих в США.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"По информации СМИ, проживающие в США радикалы армянского происхождения повесили фотографию армянского террориста Гургена Яникяна, который в 1973 году убил турецких дипломатов в штате Калифорния, перед зданием консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Это еще раз подтверждает, что Армения и в зарубежных странах продолжает свои провокационные действия против Азербайджана с разжигающими ненависть призывами, создающими препятствия для реализации идей устойчивого мира и примирения между народами.

Я категорически осуждаю призывы к насилию на национальной почве против нашей страны через организации армянской диаспоры, действующие за рубежом, призываю Армению воздерживаться от провокационных действий, направленных на разжигание вооруженного конфликта в регионе, уважать территориальную целостность и суверенитет нашей страны, следовать принципам взаимовыгодного сотрудничества, добрососедства и мирного сосуществования".