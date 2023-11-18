Омбудсмен прокомментировала решение Международного суда

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева прокомментировала решение о временных мерах, принятых Международным судом 17 ноября в связи с применением международной конвенции "О предупреждении всех форм расовой дискриминации".

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева прокомментировала решение о временных мерах, принятых Международным судом 17 ноября в связи с применением международной конвенции "О предупреждении всех форм расовой дискриминации".

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Отмечено, что решение еще раз опровергло необоснованные претензии Армении к Азербайджану в правовой плоскости: "Помимо того, что большинство обвинений, выдвинутых против Азербайджана на различных платформах, были отвергнуты Международным судом, еще раз было подтверждено отсутствие какой-либо фактологической основы для этих мнений".

В заявлении омбудсмена говорится, что осуществляется деятельность в области обеспечения прав и свобод каждого человека, проживающего в нашей стране, независимо от национальной, религиозной, расовой, этнической и иной принадлежности.