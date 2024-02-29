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Омбудсмен призвала выделить дополнительные средства на устранение ущерба от ракетных ударов Армении

Омбудсмен призвала выделить дополнительные средства на устранение ущерба от ракетных ударов Армении Омбудсмен Сабина Алиева призвала выделить дополнительное финансирование на устранение ущерба от ракетных ударов Армении по городам и районам Азербайджана в ходе Отечественной войны.
Внешняя политика
29 февраля 2024 г. 11:40
Омбудсмен призвала выделить дополнительные средства на устранение ущерба от ракетных ударов Армении

Омбудсмен Сабина Алиева призвала выделить дополнительное финансирование на устранение ущерба от ракетных ударов Армении по городам и райцентрам Азербайджана в ходе Отечественной войны.

Как сообщает Report, это нашло отражение в докладе омбудсмена за 2023 год, который был зачитан на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В своем докладе омбудсмен напомнила, что в ходе Отечественной войны 2020 года Армения нанесла ракетные удары по ряду населенных пунктов Азербайджана, в результате чего был причинен значительный ущерб жилым домам.

Алиева призвала выделить дополнительное финансирование на устранение причиненного гражданам ущерба.

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Версия на английском языке Azerbaijan may allocate additional funds for residential areas damaged by Armenian missile strikes  
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın yaşayış yerlərinə vurduğu ziyanın aradan qaldırılması üçün əlavə maliyyə ayrılması təklif edilir

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