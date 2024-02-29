Омбудсмен призвала выделить дополнительные средства на устранение ущерба от ракетных ударов Армении

Омбудсмен Сабина Алиева призвала выделить дополнительное финансирование на устранение ущерба от ракетных ударов Армении по городам и районам Азербайджана в ходе Отечественной войны.

Омбудсмен Сабина Алиева призвала выделить дополнительное финансирование на устранение ущерба от ракетных ударов Армении по городам и райцентрам Азербайджана в ходе Отечественной войны.

Как сообщает Report, это нашло отражение в докладе омбудсмена за 2023 год, который был зачитан на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В своем докладе омбудсмен напомнила, что в ходе Отечественной войны 2020 года Армения нанесла ракетные удары по ряду населенных пунктов Азербайджана, в результате чего был причинен значительный ущерб жилым домам.

Алиева призвала выделить дополнительное финансирование на устранение причиненного гражданам ущерба.