Омбудсмен призвала ввести санкции против Армении за минный терроризм

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) Сабина Алиева сделала заявление в связи с подрывом мин 6 октября.

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) Сабина Алиева сделала заявление в связи с подрывом мин 6 октября.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"Минный террор Армении продолжает угрожать жизни гражданских лиц и наших военнослужащих.

В результате трех инцидентов с минами 6 октября, погибло гражданское лицо, ранены военнослужащий Внутренних войск МВД и гражданское лицо.

Мины, закопанные Арменией на освобожденных от оккупации территориях, создают серьезное препятствие безопасности наших гражданских лиц и военнослужащих, процессу миростроительства в регионе, претворение в жизнь реализуемых инфраструктурных проектов, а также процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Несмотря на неоднократные обращения, отказ армянской стороны передать нашей стране точные карты мин приводит к гибели гражданских лиц и военнослужащих. Этот шаг Армении еще раз показывает, что они не заинтересованы в восстановлении мира в регионе.

Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики, категорически требую передачи Арменией точных минных карт нашей стране, демонстрации единства в установлении мира в регионе, призываю международное сообщество ввести соответствующие санкции против минного террора Армении".