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Омбудсмен призвала ввести санкции против Армении за минный терроризм

Омбудсмен призвала ввести санкции против Армении за минный терроризм Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) Сабина Алиева сделала заявление в связи с подрывом мин 6 октября.
Внешняя политика
7 октября 2023 г. 22:34
Омбудсмен призвала ввести санкции против Армении за минный терроризм

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) Сабина Алиева сделала заявление в связи с подрывом мин 6 октября.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"Минный террор Армении продолжает угрожать жизни гражданских лиц и наших военнослужащих.

В результате трех инцидентов с минами 6 октября, погибло гражданское лицо, ранены военнослужащий Внутренних войск МВД и гражданское лицо.

Мины, закопанные Арменией на освобожденных от оккупации территориях, создают серьезное препятствие безопасности наших гражданских лиц и военнослужащих, процессу миростроительства в регионе, претворение в жизнь реализуемых инфраструктурных проектов, а также процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Несмотря на неоднократные обращения, отказ армянской стороны передать нашей стране точные карты мин приводит к гибели гражданских лиц и военнослужащих. Этот шаг Армении еще раз показывает, что они не заинтересованы в восстановлении мира в регионе.

Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики, категорически требую передачи Арменией точных минных карт нашей стране, демонстрации единства в установлении мира в регионе, призываю международное сообщество ввести соответствующие санкции против минного террора Армении".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ombudsmanı mina terroruna görə Ermənistana sanksiya tətbiq etməyə çağırıb

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