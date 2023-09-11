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Омбудсмен призвала мировое сообщество оказать давление на Армению в связи с продолжающимся минным террором

Омбудсмен призвала мировое сообщество оказать давление на Армению в связи с продолжающимся минным террором Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала мировое сообщество и международные организации оказать давление на Армению в вопросе передачи азербайджанской стороне точных карт минных полей на освобожденных от оккупации территориях.
Внешняя политика
11 сентября 2023 г. 11:15
Омбудсмен призвала мировое сообщество оказать давление на Армению в связи с продолжающимся минным террором

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала мировое сообщество и международные организации оказать давление на Армению в вопросе передачи азербайджанской стороне точных карт минных полей на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с ранением 10 сентября военнослужащего Азербайджанской армии Хаяма Эминова при подрыве на мине в Агдамском районе.

По словам омбудсмена, мина была заложена диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований.

"Несмотря на многочисленные требования армянская сторона все еще отказывается передавать Азербайджану точные карты минных полей", - сказала она.

Алиева подчеркнула, что международное сообщество и влиятельные международные организации не оказывают должного давления на Армению в этом вопросе. "Как результат, армянская сторона продолжает совершать подобные провокации, что приводит к многочисленным жертвам или пострадавшим", - сказала она.

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Версия на английском языке Ombudsman: Mines buried by Armenians in Azerbaijani lands continue to pose threat to people's lives
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında basdırdığı minalar insanların həyatına təhlükə yaratmaqda davam edir"

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