Омбудсмен призвала мировое сообщество оказать давление на Армению в связи с продолжающимся минным террором

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала мировое сообщество и международные организации оказать давление на Армению в вопросе передачи азербайджанской стороне точных карт минных полей на освобожденных от оккупации территориях.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала мировое сообщество и международные организации оказать давление на Армению в вопросе передачи азербайджанской стороне точных карт минных полей на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с ранением 10 сентября военнослужащего Азербайджанской армии Хаяма Эминова при подрыве на мине в Агдамском районе.

По словам омбудсмена, мина была заложена диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований.

"Несмотря на многочисленные требования армянская сторона все еще отказывается передавать Азербайджану точные карты минных полей", - сказала она.

Алиева подчеркнула, что международное сообщество и влиятельные международные организации не оказывают должного давления на Армению в этом вопросе. "Как результат, армянская сторона продолжает совершать подобные провокации, что приводит к многочисленным жертвам или пострадавшим", - сказала она.