Омбудсмен призвала международное сообщество не замалчивать минный террор Армении

Международное сообщество не должно молчать перед лицом минного террора Армении против жителей Азербайджана

Международное сообщество не должно молчать перед лицом минного террора Армении против жителей Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с взрывами мин в Тертере и Агдаме.

"Мины, установленные Арменией на территории Азербайджана в период тридцатилетней оккупации, продолжают представлять угрозу для жизни и здоровья людей. В результате очередных инцидентов с подрывом на мине были ранены четыре мирных жителя. В общей сложности со времен Второй Карабахской войны от мин пострадали 350 человек", - сказала Алиева.

Омбудсмен призвала международное сообщество не замалчивать минный террор Армении и оказать серьезное давление на Ереван для передачи Азербайджану точных карт минных полей.