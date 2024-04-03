Международное сообщество не должно молчать перед лицом минного террора Армении против жителей Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с взрывами мин в Тертере и Агдаме.
"Мины, установленные Арменией на территории Азербайджана в период тридцатилетней оккупации, продолжают представлять угрозу для жизни и здоровья людей. В результате очередных инцидентов с подрывом на мине были ранены четыре мирных жителя. В общей сложности со времен Второй Карабахской войны от мин пострадали 350 человек", - сказала Алиева.
Омбудсмен призвала международное сообщество не замалчивать минный террор Армении и оказать серьезное давление на Ереван для передачи Азербайджану точных карт минных полей.