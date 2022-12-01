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Омбудсмен: Принятие антиазербайджанской резолюции доказывает неуважение Сената к международному праву

Омбудсмен: Принятие антиазербайджанской резолюции доказывает неуважение Сената к международному праву Принятие антиазербайджанской резолюции в очередной раз доказывает неуважение Сената Франции к международному праву.
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 18:25
Омбудсмен: Принятие антиазербайджанской резолюции доказывает неуважение Сената к международному праву

Принятие антиазербайджанской резолюции в очередной раз доказывает неуважение Сената Франции к международному праву.

Как сообщает Report, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, комментируя принятую Национальной ассамблеей Франции антиазербайджанскую резолюцию.

"Принятая нижней палатой французского парламента 30 ноября 2022 года антиазербайджанская провокационная резолюция, не отражающая действительности, наносит серьезный ущерб отношениям между Азербайджаном и Арменией и миротворческому процессу.

Считаем, что принятие предвзятой резолюции не только препятствует мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, но и негативно сказывается на развитии политических, экономических и культурных связей в регионе", - сказала С.Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Ölkəmiz əleyhinə qətnamənin qəbulu Fransanın Senatının beynəlxalq hüquqa hörmətsizliyini bir daha sübut edir"

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