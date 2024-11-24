Омбудсмен приняла участие в тематических дискуссиях в рамках 24-й сессии НПКПЧ ОИС в Джидде

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева 24 ноября приняла участие в тематических обсуждениях на тему "Право на здоровье: в контексте ислама и прав человека" в рамках 24-й сессии Независимой постоянной комиссии по правам че

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева 24 ноября приняла участие в тематических обсуждениях на тему "Право на здоровье: в контексте ислама и прав человека" в рамках 24-й сессии Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (НПКПЧ ОИС) в городе Джидде Саудовской Аравии.

Как сообщает Report , выступая на тему "Право на здоровье в исламских странах – климатическая справедливость и роль институтов омбудсмена", Уполномоченный отметила, что в настоящее время климатические изменения во многих регионах мира, в том числе в исламских странах, препятствуют реализации права людей на здоровье и негативно влияют на уязвимые группы населения. Омбудсмен подчеркнула, что вооруженные конфликты в некоторых исламских странах также серьезно влияют на обеспечение права на здоровье этих лиц, и отметила особую важность обеспечения доступности медицинских услуг для детей и женщин в зонах конфликтов.

Уполномоченный подчеркнула важность реализации более эффективных мер по обеспечению равных возможностей для права на здоровье всех людей на фоне существующих вызовов. Она рассказала о своей деятельности в соответствующей области и отметила, что выдвинула ряд рекомендаций по обеспечению этих прав в своих ежегодных докладах о защите прав человека в нашей стране.

Омбудсмен сообщила, что в Азербайджане проведен ряд важных реформ в области борьбы с изменением климата, а также что наша страна приняла у себя такое престижное мероприятие, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Говоря о влиянии экологических преступлений на здоровье людей, С.Алиева рассказала об экологических преступлениях, совершенных Арменией на азербайджанских территориях. Уполномоченный обратила внимание на то, что мины, заложенные Арменией в период оккупации, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья гражданского населения, препятствуют их безопасному возвращению на родину, и что с первой Карабахской войны по сегодняшний день более 3 400 человек стали жертвами мин.

Омбудсмен сообщила, что за почти тридцатилетний период оккупации на азербайджанских территориях были уничтожены различные редкие виды растений и животных, водоемы загрязнены вредными веществами. Уполномоченный также отметила, что Мецаморская атомная электростанция в Армении, которая продолжает работать, несмотря на непригодность к эксплуатации и серьезно загрязняет окружающую среду, стала потенциальным источником опасности для всего региона.

С.Алиева призвала международное сообщество не оставаться равнодушным к таким преступлениям, грубо нарушающим право на жизнь в здоровой окружающей среде.