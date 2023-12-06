Омбудсмен: Поведение полиции Новой Каледонии в отношении журналиста - явный признак нарушения свободы прессы

“Выдворение из страны сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Айгюн Гасановой в преддверии митинга, который должен был состояться 5 декабря во французской колонии Новая Каледония, жестокое обращение полиции Новой

“Выдворение из страны сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Айгюн Гасановой в преддверии митинга, который должен был состояться 5 декабря во французской колонии Новая Каледония, жестокое обращение полиции Новой Каледонии с азербайджанским журналистом свидетельствует об игнорировании этой страной норм и принципов международного права, применения ограничений к журналистской деятельности, грубого нарушения свободы слова, печати, права на доступ к информации”.

Как сообщает Report, об этом заявила азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева, комментируя высылку сотрудника АЗЕРТАДЖ из Новой Каледонии как "нежелательного лица“.