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Омбудсмен: Поведение полиции Новой Каледонии в отношении журналиста - явный признак нарушения свободы прессы

Омбудсмен: Поведение полиции Новой Каледонии в отношении журналиста - явный признак нарушения свободы прессы “Выдворение из страны сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Айгюн Гасановой в преддверии митинга, который должен был состояться 5 декабря во французской колонии Новая Каледония, жестокое обращение полиции Новой
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 20:01
Омбудсмен: Поведение полиции Новой Каледонии в отношении журналиста - явный признак нарушения свободы прессы

“Выдворение из страны сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Айгюн Гасановой в преддверии митинга, который должен был состояться 5 декабря во французской колонии Новая Каледония, жестокое обращение полиции Новой Каледонии с азербайджанским журналистом свидетельствует об игнорировании этой страной норм и принципов международного права, применения ограничений к журналистской деятельности, грубого нарушения свободы слова, печати, права на доступ к информации”.

Как сообщает Report, об этом заявила азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева, комментируя высылку сотрудника АЗЕРТАДЖ из Новой Каледонии как "нежелательного лица“.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Yeni Kaledoniya polisinin jurnalistə qarşı davranışı mətbuat azadlığının pozulmasının bariz göstəricisidir"

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