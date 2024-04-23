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Омбудсмен: Подготовлены отчеты об использовании Арменией детей в военных операциях

Омбудсмен: Подготовлены отчеты об использовании Арменией детей в военных операциях Подготовлены отчеты относительно использования Арменией детей в военных операциях.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 12:27
Омбудсмен: Подготовлены отчеты об использовании Арменией детей в военных операциях

Подготовлены отчеты относительно использования Арменией детей в военных операциях.

Как сообщает Report, об этом сказала омбудсмен Сабина Алиева на конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления, или о чем говорят земли Западного Азербайджана".

Она добавила, что из-за оккупационных действий Армении были нарушены фундаментальные права более 1 млн наших граждан: "Наши национально-культурные ценности были разграблены, региону был нанесен неизмеримый экологический ущерб, установлены сотни тысяч мин, которые угрожают жизни людей. По этой причине безопасное возвращение людей на освобожденные территории замедляется".

Омбудсмен отметила, что были подготовлены и представлены в авторитетные организации отчеты об использовании Арменией детей в военных операциях и политике ненависти.

"Мы призвали международное сообщество не оставаться безучастным к этим вопросам", - отметила С.Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Ermənistanın hərbi əməliyyatlarda uşaqlardan istifadə etməsinə dair hesabatlar hazırlanıb

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