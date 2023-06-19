О нас

Омбудсмен подготовила отчет о вовлечении армянских детей в политику ненависти к азербайджанцам

Омбудсмен подготовила отчет о вовлечении армянских детей в политику ненависти к азербайджанцам Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подготовила и направила в соответствующие международные организации специальный отчет об использовании детей в политике ненависти, проводимой Арменией против азербайджанцев.
Внешняя политика
19 июня 2023 г. 11:30
Омбудсмен подготовила отчет о вовлечении армянских детей в политику ненависти к азербайджанцам

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подготовила и направила в международные организации специальный отчет о о вовлечении армянских детей в политику ненависти к азербайджанцам.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

В сообщении отмечается, что 18 июня во всем мире отмечают Международный день борьбы с разжиганием ненависти, и целью подготовки данного отчета является доведение до сведения мировой общественности, а также соответствующих международных организаций фактов вовлечения Арменией детей в политику ненависти против Азербайджана и призыв к принятию неотложных мер в связи с профилактикой разжигания ненависти.

В отчете, подготовленном на азербайджанском и английском языках, приводятся факты использования детей в качестве инструментов в политике ненависти, проводимой Арменией против Азербайджана в течение многих лет, привлечением детей к военным действиям в период конфликта, в том числе во время Второй Карабахской войны, публикации данных фактов в СМИ и других источников.

Отметим, что Аппарат омбудсмена на основе материалов расследований, информации, полученной из достоверных источников, а также опубликованной в социальных сетях и СМИ, подготовил отчет о преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти в отношении азербайджанцев и направил его в соответствующие международные правозащитные структуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı nifrət siyasətində uşaqlardan istifadəsinə dair hesabat hazırlayıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
19 июня 2023 г. 10:17
Президент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
17 июня 2023 г. 17:55
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
17 июня 2023 г. 17:32
Президент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО Авто Лизинг Азербайджан
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО "Авто Лизинг Азербайджан"
17 июня 2023 г. 16:15
Состоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
17 июня 2023 г. 15:20
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
17 июня 2023 г. 14:02
Рустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
ФотоРустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
17 июня 2023 г. 13:46
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры
17 июня 2023 г. 12:28
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан
ФотоРаис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан
17 июня 2023 г. 10:46
Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения
Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения
16 июня 2023 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi