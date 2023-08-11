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Омбудсмен ответила бывшему генпрокурору Международного уголовного суда

Омбудсмен ответила бывшему генпрокурору Международного уголовного суда Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выразила отношение к необоснованному и предвзятому экспертному отчету бывшего генерального прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо.
Внешняя политика
11 августа 2023 г. 19:29
Омбудсмен ответила бывшему генпрокурору Международного уголовного суда

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выразила отношение к необоснованному и предвзятому экспертному отчету бывшего генерального прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо.

Как сообщает Report, омбудсмен с сожалением отметила, что мнения, отраженные в отчете бывшего генпрокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо, совершенно необоснованны и носят предвзятый характер.

"Обращаясь к представителям международных организаций, а также независимым экспертам, мы призываем при проведении исследований по любому конфликту глубоко изучить суть вопроса, не искажать имеющиеся факты, избегать шагов, способствующих искусственному обострению отношений между народами, поддерживать усилия, направленные на обеспечение справедливого мира и устойчивой безопасности", - подчеркнула С.Алиева.

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Версия на английском языке Ombudsman responds to former chief prosecutor of International Criminal Court
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin sabiq baş prokuroruna cavab verib

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