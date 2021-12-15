Омбудсмен осудила нападение армянина на врача-азербайджанца в России

Аппарат омбудсмена распространил информацию о нанесении ножевого ранения азербайджанскому врачу Джамалу Одилову в России.

Аппарат омбудсмена распространил информацию о нанесении ножевого ранения азербайджанскому врачу Джамалу Одилову в России.

Как сообщает Report, в информации говорится:

"По информации некоторых СМИ, 13 декабря 2021 года армянин Мурад Оганесян ворвался в одну из функционирующих в Москве частных клиник и с целью убийства нанес ножевые ранения врачу Джамалу Одилову.

Задержанный сотрудниками полиции М.Оганесян во время допроса заявил, что хотел убить Дж.Одилова из-за его национальной принадлежности.

К сожалению, в результате проводимой в Армении на протяжении долгих лет политики ненависти к азербайджанцам, в армянском обществе сложилась атмосфера нетерпимости к азербайджанцам и представителям других наций. Преступления на почве ненависти поощрялись и продолжают совершаться.

Как омбудсмен, я решительно осуждаю преступления, совершенные против азербайджанцев в результате проводимой Арменией политики ненависти, призываю руководство Армении воздержаться от поощрения действий, разжигающих межнациональную вражду, угрожающих миру в регионе и правам человека".