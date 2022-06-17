Омбудсмен осудила нападение армян на Азербайджанский культурный центр в Париже

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики распространила заявление в знак протеста против нападения группы армян на Культурный центр посольства Азербайджана в Париже.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики распространила заявление в знак протеста против нападения группы армян на Культурный центр посольства Азербайджана в Париже.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, в заявлении говорится:

"В столице Франции Париже группа армян напала на Культурный центр посольства Азербайджана и попыталась устроить провокацию, в целях предотвращения показа фильма "Дорога, ведущая в Карабах".

Мы решительно осуждаем преступные действия Армении, направленные против Азербайджана, а также членов азербайджанских общин в зарубежных странах, призываем армянскую сторону выполнять взятые на себя обязательства, уважать права и свободы человека".