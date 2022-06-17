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Омбудсмен осудила нападение армян на Азербайджанский культурный центр в Париже

Омбудсмен осудила нападение армян на Азербайджанский культурный центр в Париже Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики распространила заявление в знак протеста против нападения группы армян на Культурный центр посольства Азербайджана в Париже.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 19:30
Омбудсмен осудила нападение армян на Азербайджанский культурный центр в Париже
Сабина Алиева

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики распространила заявление в знак протеста против нападения группы армян на Культурный центр посольства Азербайджана в Париже.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, в заявлении говорится:

"В столице Франции Париже группа армян напала на Культурный центр посольства Азербайджана и попыталась устроить провокацию, в целях предотвращения показа фильма "Дорога, ведущая в Карабах".

Мы решительно осуждаем преступные действия Армении, направленные против Азербайджана, а также членов азербайджанских общин в зарубежных странах, призываем армянскую сторону выполнять взятые на себя обязательства, уважать права и свободы человека".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman ermənilərin Parisdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə hücumunu pisləyib

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