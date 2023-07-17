О нас

Омбудсмен опубликовала обращение в связи с экологическими преступлениями, совершенными Арменией

Омбудсмен опубликовала обращение в связи с экологическими преступлениями, совершенными Арменией Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева опубликовала обращение в связи с экологическими преступлениями, совершенными Арменией.
Внешняя политика
17 июля 2023 г. 12:48
Омбудсмен опубликовала обращение в связи с экологическими преступлениями, совершенными Арменией

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева опубликовала обращение в связи с экологическими преступлениями, совершенными Арменией.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Армения, в течение 30 лет удерживавшая под оккупацией территории Азербайджана, признанные международным правом, наряду с совершением преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений, продолжает наносить серьезный ущерб экологической безопасности региона. Ущерб, нанесенный Армении плодородным почвам, водным бассейнам, атмосфере, лесному фонду, флоре и фауне, минеральным ресурсам и источникам энергии, привел к нарушению экологического баланса не только в нашей стране, но и в регионе в целом. Все это еще раз доказывает, что Армения совершает экологические преступления, не выполняет взятые на себя обязательства международными конвенциями по экологии и окружающей среде, к которым она присоединилась. Однако мы глубоко сожалеем о том, что международные организации и международные неправительственные организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, демонстрируют молчание по поводу проблемы, являющейся источником глобальной угрозы, созданной Арменией.

Одной из новых инициатив Армении, которая может создать региональные экологические проблемы, является желание построить крупный металлургический завод стоимостью 70 миллионов долларов с годовой производственной мощностью 180000 тонн на площади 16500 квадратных метров в пограничном с Азербайджаном регионе и очень близко к границе с Турцией - в селе Араздяян. Строительство такого завода в этом районе и сброс отходов в реку Араз, вторую по величине реку Южного Кавказа, может привести к загрязнению не только этой реки, но и Арпачая. Токсичный газ, выбрасываемый в воздух в результате деятельности строящегося завода, окажет серьезное влияние на фауну и флору. Также, если металлургический завод начнет работать, это приведет к нарушению экосистемы, загрязнению воздуха токсичными отходами. Тем самым Армения вновь грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности положения конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (конвенция Espo). Согласно положениям настоящей Конвенции, участником которой является и Армения, в случае негативного экологического воздействия крупной хозяйственной деятельности, которую государства-участники планируют организовать на своей территории, на территории других стран, эта деятельность должна быть согласована с соответствующими органами этих стран, должен быть подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду.

Кроме того, следует особо отметить, что, несмотря на истечение срока эксплуатации, действующая в Армении атомная электростанция (АЭС) "Мецамор" представляет реальную угрозу не только для Азербайджана и самой Армении, но и для Южного Кавказа в целом.

Приглашаем международные организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, международные неправительственные организации, институты гражданского общества предпринять совместные решительные шаги для решения глобальных и региональных экологических проблем, возникших в результате экологических преступлений, совершенных Арменией, выполнения обязательств, вытекающих из существующих международных документов в области охраны окружающей среды, и предотвращения повторения подобных действий в будущем".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani ombudsman issues appeal regarding environmental crimes committed by Armenia
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistanın törətdiyi beynəlxalq ekoloji cinayətlərlə bağlı müraciət ünvanlayıb

Другие новости из категории

МИД Азербайджана: Российская сторона не обеспечила полное выполнение трехстороннего заявления
МИД Азербайджана: Российская сторона не обеспечила полное выполнение трехстороннего заявления
16 июля 2023 г. 00:06
МИД: Поддержка ВС Армении осуществляется в регионе под наблюдением российского миротворческого контингента
МИД: Поддержка ВС Армении осуществляется в регионе под наблюдением российского миротворческого контингента
15 июля 2023 г. 23:57
Официальный Баку: Заявления МИД России вызывают непонимание и разочарование
Официальный Баку: Заявления МИД России вызывают непонимание и разочарование
15 июля 2023 г. 23:49
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
15 июля 2023 г. 23:04
В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
15 июля 2023 г. 20:34
Шарль Мишель: Еще одну встречу глав Азербайджана и Армении планируется провести в Брюсселе 
Шарль Мишель: Еще одну встречу глав Азербайджана и Армении планируется провести в Брюсселе 
15 июля 2023 г. 19:50
Шарль Мишель: Встреча в Брюсселе прошла очень плодотворно
Шарль Мишель: Встреча в Брюсселе прошла очень плодотворно
15 июля 2023 г. 19:15
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бельгию
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бельгию
15 июля 2023 г. 19:09
Совет прессы Азербайджана направил открытое письмо президенту Франции
Совет прессы Азербайджана направил открытое письмо президенту Франции
15 июля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Москва готова организовать встречу глав МИД Азербайджана, России и Армении
МИД РФ: Москва готова организовать встречу глав МИД Азербайджана, России и Армении
15 июля 2023 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi